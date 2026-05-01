Kinh tế

Sáng 1-5, người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang lỗ nặng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dù giá vàng thế giới tăng nhanh, vượt mốc 4.600 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước vẫn đang thấp hơn mốc đỉnh kỷ lục khiến nhiều người lỗ nặng.

Sáng 1-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, DOJI niêm yết mua vào quanh mức 163 triệu đồng/lượng và 166 triệu đồng/lượng chiều bán ra, đứng yên so với hôm qua do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không thay đổi, đang được niêm yết phổ biến ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, giá vàng cũng ít biến động khi một số cửa hàng vàng nâng giá mua vào vàng miếng lên 164 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 166 triệu đồng/lượng, bằng với giá các thương hiệu lớn.

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống, giảm gần 11 triệu đồng mỗi lượng trong tháng 4 và đang thấp hơn khoảng 24-25 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh kỷ lục lập vào quý I/2026.

Diễn biến này khiến nhiều người mua vàng thời gian qua lỗ nặng. Ngay cả những người mua vào ở vùng giá 168 triệu đồng vào cuối tháng 4, cũng đang lỗ khá nặng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng qua

Chưa kể, chênh lệch giá mua vào – bán ra được neo cao tới 3 triệu đồng/lượng, cơ hội mua vàng lướt sóng ngắn hạn hưởng chênh lệch cũng khó, càng làm thị trường thêm trầm lắng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.630 USD/ounce, hồi phục khoảng 100 USD/ounce so với phiên trước.

Đà tăng của giá vàng hôm nay xuất phát từ sự suy giảm của chỉ số USD (DXY Index), khi DXY lùi sâu về sát mốc 98,1 điểm mất khoảng 1% so với phiên trước. Việc đồng USD mất giá đã làm cho kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người gia tăng sức mua thúc đẩy vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 147,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,7 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp so với cách biệt 20,5 triệu đồng/lượng vài ngày trước.

Giá vàng hôm nay 1-5: Bật tăng mạnh mẽ sau chuỗi ngày lao dốc

(NLĐO) – Sau nhiều phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay đã đảo chiều tăng mạnh khi đồng USD suy yếu, kích thích lực mua trở lại từ giới đầu tư.

Tối 30-4, giá vàng gây bất ngờ trên thị trường quốc tế

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng gần cả trăm USD/ounce, vượt xa mốc 4.600 USD/ounce khi đồng USD suy yếu.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục sụt giảm, hiện ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026 song vẫn cao hơn giá vàng thế giới 20 triệu đồng/lượng

