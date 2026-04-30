Tối 30-4, giá vàng gây bất ngờ trên thị trường quốc tế

Lúc 18 giờ 30 ngày 30-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng vọt lên 4.639 USD/ounce, tăng gần cả 100 USD/ounce (+1,92%) so với phiên trước.

Diễn biến này gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư bởi trong phiên đêm qua và sáng nay, có thời điểm giá vàng thế giới lao dốc xuống chỉ còn 4.521 USD/ounce. Nhiều lệnh kích hoạt bán khống khiến giá vàng lao dốc. Phải đến tối nay, giá vàng quay đầu phục hồi mạnh trở lại, rời vùng đáy thấp nhất trong 1 tháng qua.

Không chỉ vàng, bạc cũng đi lên nhanh từ đáy của tháng 4 và đang tăng khoảng 3,62% so với phiên trước, lên 74 USD/ounce.

Giá vàng tăng vọt

Giá vàng tăng nhanh trong bối cảnh thông tin mới nhất cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% tại cuộc họp mới nhất. Các ngân hàng trung ương được dự đoán có lập trường thận trọng với chính sách lãi suất trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn dai dẳng. Theo giới phân tích, vàng đi lên do thị trường kỳ vọng lạm phát gia tăng và đồng USD suy yếu.

Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng hạ nhiệt về 98,3 điểm, giảm 0,63% và thấp nhất trong 1 tuần qua.

Bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng vàng thế giới (WGC), cho biết thời gian tới, rủi ro địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao kéo dài có thể tạo ra những rào cản, đặc biệt tại các thị trường phương Tây. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương duy trì hoạt động mua vào đã góp phần cân bằng áp lực từ các đợt bán tháo vàng vừa qua.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không thay đổi, lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 147,5 triệu đồng/lượng.