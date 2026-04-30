Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng

Sáng 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với hôm qua.

Giá vàng trong nước đang chững lại và vẫn ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng. Hiện giá vàng đã rơi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 1-2026.

So với mức kỷ lục thiết lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng giảm tới 24-25 triệu đồng.

Nhiều người đầu tư vàng từ đầu năm, cho biết tới nay đã lỗ nặng. Không chỉ "đu đỉnh" vàng ở vùng 190 triệu đồng, nhiều người còn mua vàng dịp Thần Tài với mức 185-186 triệu đồng/lượng để lấy may đầu năm, đến giờ cũng chung cảnh ngộ.

Chị Vân Khánh (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho hay dịp Thần Tài, chị mua 5 chỉ vàng nhẫn trơn với giá 186 triệu đồng/lượng. Tới đầu tháng 4, khi giá vàng ở mức 178 triệu đồng/lượng, chị mua tiếp 5 chỉ với kỳ vọng giá tăng trở lại. "Đến giờ, cả hai khoản đầu tư này đều lỗ nặng" - chị thừa nhận.

Giá vàng trong nước liên tiếp sụt giảm khiến nhu cầu giao dịch trên thị trường cũng ảm đạm. Người có vàng không vội bán cắt lỗ, trong khi người muốn mua vẫn chờ giá giảm thêm.

Thực tế, dù giảm mạnh thì giá vàng trong nước vẫn cao hơn nhiều so với giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145,5 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, đến khoảng 9 giờ - giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch quanh mức 4.580 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên trước, giá vàng vẫn thấp hơn và đang ở vùng thấp nhất trong 1 tháng qua.

Đà giảm của giá vàng diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%–3,75% lần thứ ba liên tiếp. Thị trường đánh giá đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trong vai trò Chủ tịch FED. Sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ cùng với những lo ngại về lạm phát đã hạn chế nhu cầu mua vào kim loại quý này.