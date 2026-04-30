Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn xuống thấp nhất trong vòng 3 tháng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục sụt giảm, hiện ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1-2026 song vẫn cao hơn giá vàng thế giới 20 triệu đồng/lượng

Sáng 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ổn định quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lần lượt 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với hôm qua.

Giá vàng trong nước đang chững lại và vẫn ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng. Hiện giá vàng đã rơi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 1-2026.

So với mức kỷ lục thiết lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng giảm tới 24-25 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh về thấp nhất 3 tháng , người đầu tư lỗ nặng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước đang ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng

Nhiều người đầu tư vàng từ đầu năm, cho biết tới nay đã lỗ nặng. Không chỉ "đu đỉnh" vàng ở vùng 190 triệu đồng, nhiều người còn mua vàng dịp Thần Tài với mức 185-186 triệu đồng/lượng để lấy may đầu năm, đến giờ cũng chung cảnh ngộ.

Chị Vân Khánh (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho hay dịp Thần Tài, chị mua 5 chỉ vàng nhẫn trơn với giá 186 triệu đồng/lượng. Tới đầu tháng 4, khi giá vàng ở mức 178 triệu đồng/lượng, chị mua tiếp 5 chỉ với kỳ vọng giá tăng trở lại. "Đến giờ, cả hai khoản đầu tư này đều lỗ nặng" - chị thừa nhận.

Giá vàng trong nước liên tiếp sụt giảm khiến nhu cầu giao dịch trên thị trường cũng ảm đạm. Người có vàng không vội bán cắt lỗ, trong khi người muốn mua vẫn chờ giá giảm thêm.

Thực tế, dù giảm mạnh thì giá vàng trong nước vẫn cao hơn nhiều so với giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145,5 triệu đồng/lượng - thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, đến khoảng 9 giờ - giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch quanh mức 4.580 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên trước, giá vàng vẫn thấp hơn và đang ở vùng thấp nhất trong 1 tháng qua.

Đà giảm của giá vàng diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%–3,75% lần thứ ba liên tiếp. Thị trường đánh giá đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trong vai trò Chủ tịch FED. Sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ cùng với những lo ngại về lạm phát đã hạn chế nhu cầu mua vào kim loại quý này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo