HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiều 8-1, giá vàng miếng SJC giảm nhanh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC mất gần cả triệu đồng mỗi lượng do ảnh hưởng từ đà giảm mạnh của giá thế giới.

Chiều 8-1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tính chung cả ngày, giá vàng miếng giảm khoảng 1,4 triệu đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm nhưng với tốc độ chậm hơn.

Giá vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC hiện được giao dịch ở mức 151,9 - 154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nửa triệu đồng mỗi lượng.

Các thương hiệu khác như Công ty PNJ bán ra 156 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Mạnh Hải bán tới 157,8 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đồng.

Chiều 8-1, giá vàng miếng SJC giảm nhanh - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng trong nước đi xuống theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 16 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.431 USD/ounce, giảm thêm khoảng 10 USD so với buổi sáng. So với phiên trước, giá vàng mất khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn sau khi tăng liên tục từ đầu năm 2026 tới nay. Áp lực chốt lời và việc đồng USD đi lên mạnh mẽ, đang ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, đã cũng tạo sức ép khiến giá vàng đi xuống.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,9 triệu đồng/lượng.

Chiều 8-1, giá vàng miếng SJC giảm nhanh - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Sáng 8-1, giá vàng miếng SJC giảm, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng 8-1, giá vàng miếng SJC giảm, vàng nhẫn tiếp tục tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ sụt giảm theo đà đi xuống của giá thế giới, riêng vàng nhẫn trơn tăng tiếp.

Giá vàng hôm nay 8-1: Bắt đầu sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-1, đã lao xuống khi nhà đầu tư chốt lời sau nhiều phiên tăng rất mạnh.

Cuối ngày 7-1, giá vàng giảm trở lại, PNJ tung chính sách thu mua mới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giảm trở lại sau nhiều ngày đi lên, Công ty PNJ bất ngờ thay đổi chính sách thu mua vàng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo