Sáng 11-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp 2,3 triệu đồng/lượng

Sáng 11-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục giảm giá vàng miếng SJC về còn 131 triệu đồng/lượng mua vào, 136 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tiếp 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại thủng mốc 136 triệu đồng, về còn 130,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 135,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Một số công ty như Mi Hồng điều chỉnh giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu về còn quanh 132 triệu đồng/lượng và 134,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng trong nước giảm tiếp theo giá thế giới

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 8 giờ 45 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 55 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, giá vàng vẫn giảm khoảng 60 USD/ounce so với hôm qua.

Đà giảm của vàng thế giới kéo dài suốt 1 tháng qua, đi xuống từ vùng 4.700 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh và giá dầu thô Brent duy trì ở mức cao.

Với diễn biến hiện tại, giá vàng đang chịu tác động bởi thông tin căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa.

Eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới – vẫn là tâm điểm địa chính trị. Mới nhất, Iran vừa tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trong khi quân đội Mỹ lại tiến hành các cuộc tấn công và Iran nhằm gia tăng áp lực…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước chỉ khoảng 4-5 triệu đồng/lượng.







