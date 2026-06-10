Vì sao giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lao dốc?

Cuối ngày 10-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức mua vào 133,3 triệu đồng/lượng, bán ra 138,3 triệu đồng/lượng, giảm thêm 5,5 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Một số đơn vị như Công ty Mi Hồng điều chỉnh giá vàng miếng, vàng nhẫn về mức thấp hơn – 135 triệu đồng/lượng (mua vào) và 138 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biên độ chênh lệch giá mua – bán lên tới 5 triệu đồng/lượng – mức cách biệt kỷ lục trong giai đoạn vừa qua.

Chỉ trong 1 tháng, mỗi lượng vàng trong nước mất trên 28 triệu đồng. Những người lạc quan nhất cũng thấy sốc khi vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt từ vùng 167 triệu đồng hồi đầu tháng 5.

Còn nếu tính từ vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng, giá vàng đã mất tới 52 triệu đồng.

Yếu tố nào khiến giá vàng giảm sốc?

Chia sẻ tại talkshow với chủ đề "Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản, nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 10-6, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh phân tích việc giá vàng sụt giảm khá mạnh theo xu hướng đi xuống kể từ khi lập đỉnh hồi tháng 1 năm nay đã gây bất ngờ cho rất nhiều nhà đầu tư. Bởi lẽ, những yếu tố ủng hộ giá vàng tăng như căng thẳng địa chính trị hay lạm phát vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, thay vì kích thích giá vàng tiếp tục đi lên, xu hướng hiện tại lại đảo chiều giảm.

Các diễn giả tham gia chương trình của Báo Người Lao Động

Nguyên nhân bởi giá vàng đã tăng rất mạnh trong khoảng 2 - 3 năm vừa qua, kéo theo cả giá bạc liên tục lập các mốc kỷ lục lịch sử vào năm ngoái. Có thời điểm, vốn hóa của vàng và bạc đứng nhất, nhì thế giới trong số tất cả tài sản tài chính (bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, vốn hóa doanh nghiệp hay tài sản số).

Trong lịch sử, một chu kỳ của vàng thường kéo dài khoảng 10 năm, nhưng giai đoạn vừa qua tăng rất dài với mức tăng mỗi năm từ 50% trở lên, riêng giá bạc năm ngoái còn tăng gấp đôi.

"Sau giai đoạn tăng nóng, dư địa tăng của giá vàng, bạc với người mua gần đây trở nên kém hấp dẫn. Cách đây 3 - 4 năm khi giá vàng ở mức 1.000 USD/ounce, việc tăng gấp đôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với khi giá đã vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce vào tháng 1 năm nay. Để đẩy giá cao hơn nữa từ vùng đỉnh cần một lượng tiền khổng lồ, điều này làm giảm bớt sức hút của vàng" – ông Khánh nói.

Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục tăng và đã có thời điểm đạt các mức kỷ lục mới. Vàng là loại tài sản không sinh lợi suất, nên khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, sức hấp dẫn của vàng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương suy giảm. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lực mua vàng từ các tổ chức và các ngân hàng trung ương trong nhiều năm qua là rất lớn. Tuy nhiên, trong 6 tháng gần đây, dù việc mua tích trữ vẫn duy trì nhưng mức độ và tốc độ mua đã bắt đầu giảm đi, ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Giá vàng giảm liên tục trong 1 tháng qua

"Đồng USD đang tăng giá gây áp lực lớn lên vàng. Trong năm 2026, do yếu tố lạm phát, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không có đợt hạ lãi suất nào. Thậm chí, theo dự báo từ CME Group hay số liệu FedWatch, thị trường đã bắt đầu xuất hiện xác suất về việc FED có thể đảo chiều tăng lãi suất vào cuối năm nay hoặc sang năm sau. Đây là điều chưa từng xuất hiện trong các dự báo hồi đầu năm nay hay năm ngoái" – ông Khánh nói thêm.

Với thị trường trong nước, chuyên gia tài chính ngân hàng, TS Châu Đình Linh, nêu quan điểm cần nhìn vàng là tài sản tích lũy (tích sản) hay xem vàng là tài sản đầu cơ. Từ đó, thị trường sẽ chia làm hai nhóm nhà đầu tư. Nếu mua vàng để dành, giai đoạn này họ sẽ mua dần để tích lũy lâu dài và biến động ngắn hạn không tác động lớn. Nhưng với những người xem vàng là tài sản đầu cơ, với tỉ trọng vàng rất lớn trong danh mục, có thể lên tới 40%, 50% hoặc 60%... và đang chịu rủi ro khi giá thế giới giảm và giá vàng trong nước cũng liên tục đi xuống.

Các chuyển biến từ việc sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý vàng đang tác động làm giá giảm nhanh. Cụ thể, TS Châu Đình Linh dẫn chứng cơ quan quản lý mở rộng và kiểm soát nguồn cung, sắp tới sẽ bổ sung thêm nguồn cung vàng với nhiều thương hiệu khác nhau. Minh bạch hóa giao dịch vàng bằng cách yêu cầu chuyển khoản, phải có hóa đơn và liên kết dữ liệu thông tin cụ thể, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh. Cơ quan quản lý cũng tăng cường thanh tra, giám sát nhằm triệt tiêu hành vi thao túng giá, bảo vệ nhà đầu tư. Cuối cùng là các dự thảo về việc thành lập sàn giao dịch vàng.

"Những yếu tố trên cộng hưởng làm cho giá vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Đồng thời thu hẹp biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới từ mức 30 triệu đồng trước đây xuống hiện chỉ còn khoảng 7 triệu đồng/lượng. Những nhà đầu tư coi vàng là tài sản đầu cơ đang chịu tổn thất lớn và đối mặt với nhiều rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc tỉ trọng vàng trong danh mục đầu tư để có sự tính toán phù hợp" – TS Linh nói.



