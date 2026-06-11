Giá vàng hôm nay 11-6: Vàng thế giới giảm 160 USD

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" rất mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 11-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động ở mức 4.064 USD/ounce, giảm mạnh 160 USD so với mức giá cao nhất của phiên đêm qua (4.224 USD/ounce).

Thế nhưng, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước (4.257 USD) thì giá vàng hôm nay giảm tới 193 USD/ounce

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng chủ yếu xuất phát từ báo cáo liên quan đến lạm phát tại Mỹ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% hàng tháng và 2,9% so với năm trước.

Đáng chú ý, giá năng lượng vọt tăng 23,5% so với cùng kỳ, trong đó giá xăng dầu tăng tới 40,5%, phản ánh rõ rủi ro nguồn cung từ khu vực Trung Đông, gây sức ép lên lạm phát tại Mỹ.

Những con số này, dù phù hợp với dự báo của giới chuyên gia, vẫn khiến thị trường đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trước đó, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ giá vàng tăng mạnh đầu quý I/2026. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng đang thu hẹp dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến vàng mất đi sức hấp dẫn đáng kể.

Bên cạnh áp lực lạm phát, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa. Eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới – vẫn là tâm điểm địa chính trị.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), eo biển này có thể vẫn bị gián đoạn đáng kể. Kết quả là giá dầu tăng mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, khiến vàng không thu hút được dòng vốn trú ẩn.