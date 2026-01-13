Sáng 13-1, giá vàng nhẫn trơn mỗi nơi một giá

Sáng 13-1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị niêm yết trong khoảng 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua-bán), ổn định so với sáng hôm qua và là mốc cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ chững lại sau nhiều ngày tăng rất mạnh.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ở mốc cao nhưng có sự cách biệt đáng kể. Vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC được giao dịch ở vùng giá 156,5 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giao dịch vàng nhẫn trơn thương hiệu PNJ ở vùng giá này.

Các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn trơn mua vào 158 triệu đồng mỗi lượng và 161 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn bất ngờ tăng chậm hơn vàng miếng SJC và đang thấp hơn vàng miếng SJC.

Giá vàng nhẫn trơn duy trì ở vùng đỉnh nhưng mỗi nơi một giá

Giá vàng trong nước chững lại, dù giá thế giới tăng rất mạnh. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, giá vàng có thời điểm bất ngờ vượt xa mốc 4.600 USD/ounce, lên tới 4.620 USD/ounce khi dòng tiền tìm đến vàng như kênh trú ẩn trước những lo ngại rủi ro kinh tế thế giới.

Dù vậy, áp lực chốt lời khiến giá vàng đảo chiều ngay sau đó, rớt khỏi vùng đỉnh. Tới 9 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.588 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng vẫn tăng hơn chục USD mỗi ounce so với sáng hôm qua.

Chỉ số USD (DXY Index) đang được giao dịch ở mức 98,9 điểm, dù rớt khỏi mốc 99 điểm nhưng vẫn ở vùng cao nhất trong khoảng 5 tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146 triệu đồng/lượng.



