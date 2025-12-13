Sáng 13-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay

Sáng 13-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra 156,3 triệu đồng/lượng - tiếp tục tăng 700.000 đồng so với sáng hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 600.000 đồng, lên mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp những ngày qua, thậm chí còn tăng nhanh hơn giá vàng thế giới. Trong vòng 1 tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng gần 3 triệu đồng, vượt xa mốc đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12-2025.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay cũng biến động rất mạnh trước khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.300 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 13-12, giá vàng có thời điểm leo lên mức 4.350 USD/ounce nhưng giảm ngay sau đó.

Vàng biến động giá cả trăm USD mỗi ounce, tiếp tục trở thành kênh đầu tư thu hút dòng tiền từ cả tổ chức và cá nhân. Đồng USD duy trì ở mức thấp trong nhiều tuần qua cũng hỗ trợ giá vàng đi lên. Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch quanh 98,3 điểm, mức thấp nhất trong 6 tuần qua.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mốc cao suốt thời gian qua.

Đáng chú ý, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn vùng đỉnh kỷ lục 4.380 USD/ounce lập hồi tháng 10 vừa qua, trong khi giá vàng miếng SJC đã leo lên mốc mới.