Kinh tế

Giá vàng hôm nay 13-12: Tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần qua

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-12, chưa dừng đà tăng, có lúc đạt đỉnh cao nhất trong 7 tuần qua khi sức mua nóng lên

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng sốc

Đầu ngày 13-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.300 USD/ounce - tăng 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.256 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, chạm mức cao nhất trong 7 tuần qua, phản ánh sức nóng từ thị trường toàn cầu. Nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn kéo dài ở Ukraine

Trong khi đó, giá trị đồng USD sụt giảm, mở đường cho giá vàng đi lên. Chỉ số USD Index tiếp tục trượt dốc, chạm mức thấp 6 tuần qua, dao động quanh 98,44 điểm - mất 1,1% trong tháng 12. Sự suy yếu này xuất phát từ quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ ít cứng rắn hơn và khó có khả năng tăng lãi suất.

Ngược lại, các đồng tiền lớn như Euro tăng giá nhờ hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thắt chặt ở châu Âu, Úc và Canada, đẩy đồng USD giảm giá mạnh nhất so với Euro. Điều này đã hỗ trợ tích cực cho giá vàng hôm nay tăng mạnh

Giữa bối cảnh thị trường vàng nóng lên, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc. Giới phân tích nhận định sự bế tắc này có thể sẽ thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào vàng nhiều hơn, đẩy giá kim loại quý trong tương lai lên đỉnh cao mới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
