Kinh tế

Tối 12-12, giá vàng tăng sốc, xuất hiện mốc dự báo mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng cuối ngày tăng rất mạnh trên thị trường quốc tế, một ngân hàng ở Mỹ dự báo giá vàng có thể chạm 4.900 USD/ounce.

Tối 12-12, giá vàng thế giới tiếp đà tăng vọt khi không chỉ vượt qua 4.300 USD/ounce mà còn bỏ xa mốc này. Lúc 18 giờ 45, theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường quốc tế ở mức 4.338 USD/ounce, tăng tới gần 60 USD/ounce so với buổi sáng.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua. Chỉ trong một phiên, giá vàng lên tới khoảng 70 USD/ounce (khoảng 2,2 triệu đồng).

Giá vàng cũng ngược kỳ vọng của một số nhà đầu tư, khi cho rằng áp lực chốt lời trong ngắn hạn có thể xảy ra sau khi thông tin về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã phản ánh vào giá những ngày qua.

Giá vàng thế giới đi lên mạnh mẽ khi đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện ở mức 98,4 điểm, mốc thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Giá vàng tăng sốc 12 - 12: Dự báo 4 . 900 USD / ounce từ Goldman Sachs - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Đà tăng của giá vàng thế giới giúp giá vàng trong nước duy trì ở mức cao vào cuối ngày. Hiện giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ở mốc cao khi được giao dịch quanh 150,5 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử, chỉ cách mốc cao nhất là 155,7 triệu đồng/lượng từng lập hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Liên quan tới dự báo giá vàng, ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) vừa nêu dự báo mới nhất cho thấy giá vàng có thể lên tới 4.900 USD/ounce vào năm 2026.

Chia sẻ trên Kitco, ông Daan Struyven, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dầu mỏ tại Goldman Sachs, nói rằng việc một số nhà đầu tư cá nhân đang đa dạng hóa danh mục đầu tư với việc mua vàng, cũng có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể hơn so với dự báo 4.900 USD/ounce của ngân hàng này.

"Không tăng nhanh như năm 2025 sau khi vàng lên cao hơn gần 60%, nhưng kim loại quý vẫn có thể tăng tiếp trong năm sau. Yếu tố thúc đẩy đầu tiên là việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào; chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ hỗ trợ vàng đi lên" – ông Struyven nêu.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng sốc 12 - 12: Dự báo 4 . 900 USD / ounce từ Goldman Sachs - Ảnh 3.

Nhu cầu mua vàng tiếp tục duy trì ở mức cao trên thị trường quốc tế. Ảnh: Tấn Thạnh

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
