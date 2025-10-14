HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 14-10, giá vàng miếng SJC vượt 146 triệu đồng/lượng khi mùa cưới đang đến gần

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp theo thế giới, vượt 146 triệu đồng/lượng khiến những người vay vàng và những cặp đôi sắp cưới sốt ruột.

Sáng 14-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày. 

Tính trong vòng một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng, đánh dấu đợt tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng vọt theo. Tại SJC, giá giao dịch vàng nhẫn đạt 141,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. 

Trong khi đó, tại Công ty PNJ, giá đã vọt lên 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hàng triệu đồng chỉ sau 24 giờ. 

Đáng chú ý, sự chênh lệch giá giữa các thương hiệu bắt đầu xuất hiện rõ rệt, cho thấy tâm lý “sốt vàng” lan rộng trên thị trường.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 152 triệu đồng mua vào và 154 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 7 – 8 triệu đồng/lượng.

Sáng 14-10, giá vàng miếng SJC vượt 146 triệu đồng, người vay vàng "khóc ròng" - Ảnh 1.

Giá vàng tăng tiếp

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế chạm mốc 4.142 USD/ounce, tăng thêm khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày. Tính trong 24 giờ qua, mỗi ounce đã tăng tới 138 USD, tương đương 4,4 triệu đồng/lượng, đưa giá quy đổi trong nước lên khoảng 131,7 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đà tăng chóng mặt của vàng khiến những người đang vay vàng “khóc ròng”. Nhiều người cho biết họ từng vay vàng khi giá chỉ khoảng 90 – 100 triệu đồng/lượng, kỳ vọng giá sẽ hạ để mua trả dần. Tuy nhiên, với mức tăng hơn 50% kể từ đầu năm, khoản vay bằng vàng giờ trở thành gánh nặng lớn, khiến nhiều người thua lỗ hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài tháng.

Ngoài ra, mùa cưới cuối năm cũng đang đến gần, việc giá vàng liên tục lập kỷ lục cũng gây áp lực lớn cho nhiều người. 

Sáng 14-10, giá vàng miếng SJC vượt 146 triệu đồng, người vay vàng "khóc ròng" - Ảnh 2.


