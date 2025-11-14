Sáng 14-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

Sáng 14-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào quanh 151,1 triệu đồng/lượng, bán ra 153,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào ở mức thấp hơn - quanh 150,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù vậy, so với cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng giảm tới 1,4 triệu đồng.

Chỉ trong ngày hôm qua, giá vàng miếng dao động với biên độ gần 2,5 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được Công ty SJC giao dịch trong khoảng 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước biến động mạnh theo thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay được giao dịch ở mức 4.191 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 20 USD/ounce so với đầu ngày.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại quý biến động dữ dội khi tăng vọt lên tới 4.235 USD/ounce, tương ứng mức 235 USD/ounce chỉ trong 3 ngày.

Ngay sau đó, các nhà đầu tư ồ ạt chốt lời khiến giá vàng đảo chiều giảm chóng mặt cả trăm USD, rồi lùi sâu về 4.148 USD/ounce.

Một diễn biến bất ngờ trên thị trường tài chính, theo giới phân tích, là dù chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những yếu tố kinh tế vẫn khiến nhà đầu tư tìm tới vàng. Thay vì giảm giá, vàng đang là kênh trú ẩn an toàn và duy trì ở mốc cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động liên tục. Nguồn: SJC



