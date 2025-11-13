Sáng 13-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

Sáng 13-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào quanh 151,3 triệu đồng/lượng, bán ra 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào ở mức thấp hơn, quanh 150,3 triệu đồng/lượng và bán ra 153,3 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 149 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước đang ở vùng cao nhất trong 3 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 4.189 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, nếu so với phiên trước, giá vàng hôm nay vẫn tăng khoảng 50 USD/ounce. Chỉ trong vài ngày, giá vàng phục hồi tới khoảng 187 USD/ounce từ mốc 4.000 USD/ounce cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất trong 3 tuần qua

Theo giới phân tích, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất trong thời gian tới đã thúc đẩy cả thị trường vàng và chứng khoán tăng cao. Chưa hết, kỳ vọng lạm phát đi lên cũng tiếp tục thúc đẩy kênh trú ẩn an toàn này đi lên.

Trong lưu ý mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, tin rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội sau khi đã tăng khoảng 60% trong năm nay.

Một diễn biến đáng chú ý theo các chuyên gia, những giai đoạn trước, vàng và chứng khoán thường biến động ngược chiều.

Nhưng hiện tại, giá vàng tăng vọt bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ cũng liên tục tăng khi các chỉ số S&P 500, Dow Jones và Nasdaq đều đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Bởi các nhà đầu tư đang coi vàng là công cụ đa dạng hóa để phòng ngừa rủi ro chứng khoán.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133 triệu đồng/lượng.



