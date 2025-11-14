HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14-11: Sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau phiên bùng nổ chạm ngưỡng cao nhất mọi thời đại, giá vàng hôm nay thị trường vàng quốc tế bất ngờ đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 14-11: Sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" rất mạnh

Áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư ngắn hạn, nhằm "khóa chặt" lợi nhuận sau chuỗi tăng giá chóng mặt, đã khiến giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng chục USD/ounce

Lúc 6 giờ ngày 14-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới xuống còn 4.172 USD/ounce, giảm 68 USD so với mức đỉnh 4.240 USD/ounce đạt được vào phiên giao dịch đêm qua.

Sức ép chốt lời được các chuyên gia nhận định là yếu tố chính thúc đẩy đà sụt giảm của giá vàng hôm nay.

Trong khi đó, động thái từ Washington đã góp phần làm dịu bớt một phần áp lực lên thị trường vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký ban hành dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ, kéo dài tròn 43 ngày kể từ 1-10. Với chữ ký này, chính phủ Mỹ có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường, khi hàng trăm nghìn nhân viên liên bang quay lại làm việc.

Trên các thị trường liên quan, chỉ số USD Index tiếp tục xu hướng giảm còn 99,1 điểm.

Sự suy yếu của "đồng bạc xanh", thường hỗ trợ cho thị trường vàng nhưng trước lực bán ồ ạt, yếu tố này không thể hạn chế được mức độ sụt giảm của giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 14-11: Sụt giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời - Ảnh 2.

Sáng 13-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

Sáng 13-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng vọt theo giá thế giới, vàng miếng SJC vượt xa mốc 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD

(NLĐO) – Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay bất ngờ tăng mạnh, khi thị trường kỳ vọng (Fed) tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12.

Cuối ngày 12-11, giá vàng miếng SJC "quay xe" giảm

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng vào cuối ngày theo đà đi xuống của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
