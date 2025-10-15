Sáng 15-10, giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 15-10, giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp lên mốc cao mới theo đà nhảy vọt của giá thế giới.

Sáng 15-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp đà tăng. Tại Công ty SJC, giá giao dịch vàng nhẫn đạt 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng trong vài ngày qua. 

Trong khi đó, tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng vọt lên 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra, áp sát giá vàng miếng SJC. 

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 156,5 triệu đồng mua vào và 159,5 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 12 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

Giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng / lượng , tiếp tục tăng mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế chạm mốc 4.178 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu ngày. Giá vàng tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Động thái mới nhất là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc bùng phát trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce vào tuần trước và vượt mốc 4.100 USD/ounce ngày 13-10…

Đợt tăng giá vàng lần này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hàng loạt biện pháp thương mại mạnh tay với Bắc Kinh, gồm áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm chiến lược do Mỹ phát triển, dự kiến có hiệu lực trước hoặc vào ngày 1-11.

Bước đi này được xem là phản ứng đáp trả việc Trung Quốc gần đây hạn chế xuất khẩu đất hiếm và thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh giá do áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá vừa qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng / lượng , tiếp tục tăng mạnh - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC vượt mốc 147 triệu đồng/lượng


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 15-10: Tiếp nối đà tăng

Giá vàng hôm nay, 15-10: Tiếp nối đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (15-10) duy trì xu hướng tăng mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang

Giá bạc hôm nay 14-10: Tăng không kém giá vàng, bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế lập mốc đỉnh mới, kéo giá bạc Phú Quý vượt xa mốc 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 14-10, giá vàng miếng SJC vượt 146 triệu đồng/lượng khi mùa cưới đang đến gần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp theo thế giới, vượt 146 triệu đồng/lượng khiến những người vay vàng và những cặp đôi sắp cưới sốt ruột.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng pnj giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo