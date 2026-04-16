Sáng 16-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

Sáng 16-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm, giao dịch trong khoảng 168,2 - 172,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tính trong vòng 24 giờ qua, giá vàng trong nước đã giảm tổng cộng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước đi xuống nhanh dù giá thế giới vẫn duy trì trên mốc 4.800 USD/ounce.

Lúc 8 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.820 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Kim loại quý giữ ở vùng giá cao trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu thô đang ở mức 94,8 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY) lùi về sát mốc 98 điểm, giảm so với phiên trước.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng vàng đang gặp khó khi duy trì vùng giá trên 4.800 USD/ounce và chưa thể bứt phá trong ngắn hạn.

Chia sẻ trên Kitco, ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, nhận định mốc 4.800 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà vàng cần giữ vững để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ông Brown cho biết thêm dù thị trường đang kỳ vọng vào một thỏa thuận tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, nhà đầu tư vẫn thận trọng khi giá vàng chưa thể hiện rõ xu hướng tăng mạnh.