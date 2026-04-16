Giá vàng hôm nay, 16-4: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi tăng nóng

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 16-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.802 USD/ounce, giảm mạnh 70 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.872 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay đi xuống do hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch ngắn hạn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau khi kim loại quý này chạm mức giá cao nhất trong ba tuần qua (4.872 USD/ounce).

Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng được hạn chế nhờ các quỹ đầu cơ ngày càng bi quan về đồng USD, khi triển vọng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của đồng bạc xanh.

Chỉ số USD Index đã giảm 1,9% trong tháng 4, sau khi tăng 2,4% trong tháng 3 – giai đoạn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc thảo luận về giải pháp cho xung đột.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch quanh mức 92,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,25% cũng tác động đáng kể đến xu hướng của giá vàng.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến giá vàng trong những ngày tới sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.