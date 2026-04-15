Sáng 15-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 15-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ trong 2 ngày, giá vàng trong nước tăng tới 4 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng

Sáng 15-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Mi Hồng niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng, giao dịch trong khoảng 172,7 – 175,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng trong nước đã tăng tới 4 triệu đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu lớn, phổ biến quanh mức 157 – 159 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng mạnh, đồng USD suy yếu

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng của thị trường thế giới. Trên thị trường quốc tế, vào lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.849 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu ngày và tăng tới 85 USD/ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng vọt khi giới đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết xung đột sẽ sớm được nối lại, qua đó tháo gỡ ách tắc vận chuyển hàng hóa tại eo biển Hormuz. Điều này giúp giá vàng không chỉ lên mức cao nhất trong khoảng một tháng qua mà còn củng cố xu hướng đi lên.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu và giá dầu giảm cũng hỗ trợ giá vàng. Hiện chỉ số USD (DXY Index) giao dịch quanh mức 98 điểm, thấp nhất kể từ cuối tháng 2 đến nay, trong khi giá dầu thô giảm về khoảng 94,5 USD/thùng.

Chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới lên tới 21 triệu đồng/lượng

Các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự báo giá vàng có thể đạt mức 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên các yếu tố rủi ro, chính sách lãi suất, lạm phát và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 154,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo