Sáng 16-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đột ngột đảo chiều, rời mức đỉnh lịch sử

Sáng 16-12, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 154,2 triệu đồng/lượng, bán ra 156,2 triệu đồng/lượng - giảm 100.000 đồng so với sáng qua. So với mốc cao nhất trong ngày 15-11, giá vàng hôm nay đã giảm khoảng 1 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đi xuống, lùi về quanh 150,6 triệu đồng/lượng mua vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 200.000 đồng so với sáng qua.

Dù hạ nhiệt, rời mốc đỉnh kỷ lục nhưng so với cách đây 1 tháng, giá vàng trong nước vẫn cao hơn 5 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.309 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng vẫn tăng khoảng 10 USD/ounce trong 24 giờ qua.

Giá vàng trong nước hạ nhiệt

Giá vàng chững lại dù đồng USD tiếp tục đi xuống. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 98,3 điểm, thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo có thể rung lắc mạnh và gặp áp lực chốt lời khi thời điểm cuối năm cận kề.

Các nhà phân tích thị trường tại ngân hàng Société Générale (Pháp) cho rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội trái phiếu Mỹ và đồng USD trong năm sau. Giá vàng được cho là có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang vào khoảng 137,2 triệu đồng/lượng.