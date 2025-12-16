HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 16-12, giá vàng tiếp tục giảm sâu

Thái Phương

(NLĐO) - Già vàng miếng SJC và vàng nhẵn đồng loạt giảm 600.000 - 700.000 đồng/ lượng, trong khi giá vàng thế giới cũng lùi sâu khỏi mốc 4.300 USD/ounce

Tối 16-12, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.277 USD/ounce, giảm hơn 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong ngày hôm nay giảm hàng chục USD và lùi sâu khỏi mốc 4.300 USD/ounce. Áp lực chốt lời từ nhà đầu tư khiến giá vàng giảm nhanh.

Theo giới phân tích, kim loại quý này có thể chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng liên tiếp thời gian qua. Tính từ đầu năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 60% và nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lời vào cuối năm.

Dù vậy, trong dự báo mới nhất, các nhà phân tích thị trường tại ngân hàng Société Générale (Pháp) cho rằng vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với trái phiếu Mỹ và đồng USD trong năm sau. Giá vàng được cho là có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, sẽ có thêm những lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026, cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh xuống 4 . 277 USD / ounce và Áp lực chốt lời từ nhà đầu tư - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới đang giảm nhanh

Với thị trường trong nước, cuối ngày 16-12, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 153,6 triệu đồng/lượng, bán ra 155,6 triệu đồng/lượng - giảm 600.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm mạnh, lùi về quanh 149,9 triệu đồng/lượng mua vào, 152,7 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 700.000 đồng so với buổi sáng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 136,2 triệu đồng/lượng.

Liên quan việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng, theo Nghị định 232 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng) và Thông tư 34/2025, thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng thực hiện chậm nhất là ngày 15-12 hằng năm. Việc cấp phép sẽ căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ và cung cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên, chưa có thông tin doanh nghiệp, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh xuống 4 . 277 USD / ounce và Áp lực chốt lời từ nhà đầu tư - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới giảm hàng chục USD/ounce vào cuối ngày


giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
