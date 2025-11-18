Sáng 18-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 18-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất cả triệu đồng mỗi lượng theo đà đi xuống mạnh của giá thế giới.

Sáng 18-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, xuống còn 147,8 triệu đồng/lượng mua vào, 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 148,3 triệu đồng, chiều bán ra 149,8 triệu đồng.

TIN LIÊN QUAN

Ngược lại, Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn – 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Chênh lệch giá mua vào – bán ra lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được công ty SJC giao dịch quanh 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt giữa các thương hiệu, như công ty PNJ bán ra 149 triệu đồng/lượng; Phú Quý bán giá 149,5 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu bằng với vàng miếng SJC – lên tới 149,8 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại

Gây bất ngờ phải kể đến giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do, khi không ngừng giảm mạnh về sát với giá tại các công ty vàng lớn. Sáng nay, một số cửa hàng vàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào 151,6 triệu đồng/lượng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 800.000 đồng so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử vùng 177 triệu đồng lập hồi giữa tháng 10, giá vàng miếng SJC tự do đã mất hơn 22 triệu đồng, và thu hẹp cách biệt với giá vàng tại các thương hiệu lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đi xuống sau phiên đầu tuần phục hồi. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.034 USD/ounce, giảm khoảng 12 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với mức đỉnh vùng trên 4.100 USD/ounce lập trong đêm hôm qua, rạng sáng nay, kim loại quý mất tới khoảng 70 USD/ounce.

Giá vàng giảm khi thị trường thiếu vắng thông tin tích cực hỗ trợ, dù những triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn vẫn còn.

Thị trường đang chờ đợi những thông tin mới liên quan tới các chính sách điều hành lãi suất, tình hình lạm phát của Mỹ… có thể tác động tới giá vàng sắp tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128,4 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 18-11: Giảm mạnh sau chuỗi ngày lập đỉnh

Giá vàng hôm nay 18-11: Giảm mạnh sau chuỗi ngày lập đỉnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay bất ngờ lao dốc mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời sau chuỗi ngày lập đỉnh liên tiếp

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm trở lại vào cuối ngày, vàng miếng SJC ổn định trong khi Công ty SJC ngừng đăng ký mua vàng trực tuyến

Giá vàng hôm nay 17-11: Tăng trở lại khi mở cửa đầu tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo