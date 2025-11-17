HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 17-11: Tăng trở lại khi mở cửa đầu tuần

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng.

Sáng 17-11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.091 USD/ounce, tăng gần chục USD mỗi ounce so với phiên cuối tuần. Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại cùng nhịp với đà phục hồi của đồng USD. 

Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 99,38 điểm, tăng từ sát mốc 99 điểm phiên cuối tuần. 

Theo giới phân tích, giá vàng dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nhưng đà bán tháo không quá mạnh. Bởi nỗi lo về tình hình lạm phát tăng cao, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể chưa vội cắt giảm lãi suất tiếp trong tháng 12 tới, đang hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Kim loại quý được dự báo sẽ biến động mạnh trong vùng từ 3.900 USD/ounce tới 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 17 - 11: Tăng trở lại theo đà phục hồi của đồng USD - Ảnh 2.

Giá vàng tăng tiếp khi vừa mở cửa

Trả lời Kitco, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết những biến động của kinh tế Mỹ, chính sách thuế quan và động thái điều hành lãi suất tiếp theo… sẽ tác động tới giá vàng sắp tới.

Giá vàng có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây - vùng 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh mẽ. Xu hướng đi lên trong trung dài hạn là vẫn còn bởi những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó. 

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày 16-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 146,5 triệu đồng/lượng mua vào, 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17 - 11: Tăng trở lại theo đà phục hồi của đồng USD - Ảnh 3.

Mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC trong tuần qua là 154,5 triệu đồng/lượng, áp sát mốc đỉnh lịch sử hồi tháng 10 vừa qua. Nguồn: công ty SJC


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước liên tục biến động theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm hàng triệu đồng.

Sáng 15-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng giảm hàng triệu đồng, vàng miếng SJC bán ra còn 151 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 15-11: Vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD

(NLĐO) – Sự kỳ vọng Mỹ giảm thêm giảm lãi suất đang dần tan biến, giá vàng hôm nay chứng kiến một phiên sụt giảm đầy kịch tính

