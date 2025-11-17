Giá vàng hôm nay 17-11: Tăng trở lại khi mở cửa đầu tuần

Sáng 17-11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.091 USD/ounce, tăng gần chục USD mỗi ounce so với phiên cuối tuần. Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại cùng nhịp với đà phục hồi của đồng USD.

Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 99,38 điểm, tăng từ sát mốc 99 điểm phiên cuối tuần.

Theo giới phân tích, giá vàng dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nhưng đà bán tháo không quá mạnh. Bởi nỗi lo về tình hình lạm phát tăng cao, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể chưa vội cắt giảm lãi suất tiếp trong tháng 12 tới, đang hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Kim loại quý được dự báo sẽ biến động mạnh trong vùng từ 3.900 USD/ounce tới 4.200 USD/ounce.

Giá vàng tăng tiếp khi vừa mở cửa

Trả lời Kitco, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết những biến động của kinh tế Mỹ, chính sách thuế quan và động thái điều hành lãi suất tiếp theo… sẽ tác động tới giá vàng sắp tới.

Giá vàng có thể kiểm tra lại mức thấp gần đây - vùng 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh mẽ. Xu hướng đi lên trong trung dài hạn là vẫn còn bởi những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó.

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày 16-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 146,5 triệu đồng/lượng mua vào, 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130 triệu đồng/lượng.

Mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC trong tuần qua là 154,5 triệu đồng/lượng, áp sát mốc đỉnh lịch sử hồi tháng 10 vừa qua. Nguồn: công ty SJC



