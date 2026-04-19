Sáng 19-4, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long và Cà Mau trúng xổ số miền Nam

Sáng 19-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Vĩnh Long và Cà Mau trúng thưởng vé số của 3 đài là Bình Phước, Hậu Giang và Vĩnh Long.

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 18-4, giải độc đắc (dãy số 424189) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bình Phước là đại lý vé số Phúc Hồng Phước và đại lý vé số Dương Đoàn ở TPHCM. 13 vé Bình Phước trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 453092) của vé số Hậu Giang chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 17-4, giải độc đắc (dãy số 865023) được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 19-4, chỉ mới có khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Vĩnh Long đã liên hệ với đại lý vé số Khắc Duy ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.