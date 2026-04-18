Xổ số miền Nam: Trưa 18-4, lộ diện khách hàng ở TPHCM trúng độc đắc vé số Bình Dương

Trưa 18-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng ở TPHCM trúng giải độc đắc vé số Bình Dương.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 17-4, giải độc đắc (dãy số 239260) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Hệ thống đại lý vé số Đại Phát liên tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải lớn trong thời gian gần đây

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM. 14 vé Bình Dương trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Trước đó, vào ngày 6-4, hệ thống đại lý vé số Đại Phát cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc 6 vé và trúng giải an ủi 16 vé TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng cùng ngày.

Đến ngày hôm sau, đại lý này tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải an ủi 21 vé Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều cùng ngày.

Ngày 11-4, hệ thống đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng cho khách hàng trúng giải tư 8 vé TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều cùng ngày.

Đặc biệt, đến ngày 14-4, nơi đây bán trúng giải độc đắc 16 vé Bến Tre cho một khách hàng mua qua online.