Sáng 2-2, chưa ngừng đà giảm, mỗi lượng vàng miếng SJC mất tới 22 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 2-2, chưa ngừng đà giảm, mỗi lượng vàng miếng SJC mất tới 22 triệu đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất hơn 22 triệu đồng/lượng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Lúc 9 giờ 30 ngày 2-2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 165,6 triệu đồng/lượng, bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần. 

TIN LIÊN QUAN

Trong vài ngày qua, giá vàng miếng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29-1, giá vàng miếng SJC mất tới 22,7 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc của giá vàng chỉ trong thời gian ngắn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại sáng nay cũng giảm tiếp nhưng có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 165,1 triệu đồng/lượng, bán ra 168,1 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% mua vào 164 triệu đồng/lượng, bán ra 168 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, mua vào 167 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng.

Trong vòng vài ngày, giá vàng nhẫn cũng rớt hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng SJC giảm mạnh 22 triệu đồng / lượng , sức ảnh hưởng từ giá thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, vẫn chưa ngừng đà lao dốc khi lùi sâu về 4.763 USD/ounce, giảm 127 USD/ounce so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày, giá vàng thế giới "bốc hơi" hàng trăm USD/ounce – mất tổng cộng 830 USD/ounce.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 26,73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm mạnh 22 triệu đồng / lượng , sức ảnh hưởng từ giá thế giới - Ảnh 3.

Giá vàng lao dốc mạnh từ đỉnh


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 2-2 tiếp tục lao dốc khi mở cửa tuần mới, bạc tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 2-2 tiếp tục lao dốc khi mở cửa tuần mới, bạc tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã giảm rất mạnh trên thị trường quốc tế; ngược lại giá bạc lại đi lên.

Giá vàng hôm nay 1-2: Dự báo mới nhất sau cú lao dốc lịch sử

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư và một số chuyên gia kỳ vọng giá vàng hôm nay sẽ tăng trở lại sau đợt giảm mạnh nhất trong lịch sử cuối tuần qua.

Công ty vàng, bạc có động thái lạ khi giá vàng, bạc lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng, bạc có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử, nhiều công ty bất ngờ thông báo tạm ngừng giao dịch.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo