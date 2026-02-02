Sáng 2-2, chưa ngừng đà giảm, mỗi lượng vàng miếng SJC mất tới 22 triệu đồng

Lúc 9 giờ 30 ngày 2-2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 165,6 triệu đồng/lượng, bán ra 168,6 triệu đồng/lượng, giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần.

Trong vài ngày qua, giá vàng miếng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng lập vào ngày 29-1, giá vàng miếng SJC mất tới 22,7 triệu đồng. Đây là mức giảm sốc của giá vàng chỉ trong thời gian ngắn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại sáng nay cũng giảm tiếp nhưng có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 165,1 triệu đồng/lượng, bán ra 168,1 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% mua vào 164 triệu đồng/lượng, bán ra 168 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, mua vào 167 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng.

Trong vòng vài ngày, giá vàng nhẫn cũng rớt hơn 20 triệu đồng.

Giá vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, vẫn chưa ngừng đà lao dốc khi lùi sâu về 4.763 USD/ounce, giảm 127 USD/ounce so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày, giá vàng thế giới "bốc hơi" hàng trăm USD/ounce – mất tổng cộng 830 USD/ounce.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 26,73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lao dốc mạnh từ đỉnh



