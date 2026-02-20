HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 20-2, giá vàng miếng SJC tăng mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Các công ty vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC chạm 181 triệu đồng/lượng khi mở cửa trở lại vào mùng 4 Tết.

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo giá giao dịch vàng miếng SJC sau kỳ nghỉ Tết là 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với trước Tết.

TIN LIÊN QUAN

Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 178,3 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số công ty khác vẫn chưa giao dịch trở lại, giá vàng miếng có sự cách biệt nhưng không đáng kể. Đáng chú ý, một số cửa hàng vàng nhỏ trên thị trường tự do cũng báo giá vàng miếng mua vào 177,8 triệu đồng/lượng, bán ra 180,8 triệu đồng/lượng – bằng với giá tại các công ty lớn.

Giá vàng SJC tăng mạnh sau Tết 2026: Thông tin từ thị trường vàng - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch quanh 178 triệu đồng/lượng mua vào – 181 triệu đồng/lượng bán ra, không cách biệt nhiều so với giá vàng miếng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.998 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng nhưng tăng tiếp so với hôm qua.

Giá vàng được duy trì ở mốc cao quanh 5.000 USD/ounce trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân vẫn mạnh mẽ, đặc biệt sau các thông tin về căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang.

Đáng chú ý, giá vàng vẫn duy trì ở mốc cao bất chấp đồng USD cũng tăng tiếp. Chỉ số đồng USD (DXY Index) sáng nay tăng mạnh lên 97,7 điểm - mốc cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1576, triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23,4 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 20-2: Tiếp tục đà tăng

Giá vàng hôm nay 20-2: Tiếp tục đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 20-2, duy trì đà tăng khi Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự ở Trung Đông

Tối 19-2, giá vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) - Giá vàng, bạc tăng nhanh trên thị trường quốc tế khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và bạc các loại ở thị trường trong nước cũng tăng mạnh

Sáng mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 180 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo