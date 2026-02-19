HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 19-2, giá vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng, bạc tăng nhanh trên thị trường quốc tế khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và bạc các loại ở thị trường trong nước cũng tăng mạnh

Tối 19-2 (mùng 3 Tết), giá vàng thế giới tăng lên sát mốc 5.000 USD/ounce, khi giao ngay ở mức 4.992 USD/ounce - tăng khoảng 20 USD so với buổi sáng. 

Trong ngày, giá vàng biến động mạnh, có thời điểm lên tới 5.020 USD/ounce - tăng tổng cộng khoảng 120 USD mỗi ounce so với phiên trước. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng nhịp tăng với giá vàng, giá bạc thế giới cũng nhảy vọt lên 78,6 USD/ounce, tăng khoảng 1,66% so với phiên trước. 

Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá bạc xấp xỉ 80 USD/ounce, tăng tổng cộng khoảng 8% trong 2 ngày qua và lên mức cao nhất trong 1 tuần qua.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc tăng mạnh là do nhu cầu trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trước những lo ngại về bất ổn địa chính trị, nhất là căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. 

Tại Việt Nam, cuối ngày 19-2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng tăng mạnh. Một số cửa hàng thông báo mua vào vàng miếng SJC ở mức 177,9 triệu đồng/lượng, bán ra 180,9 triệu đồng/lượng – tăng thêm khoảng 900.000 đồng so với buổi sáng. Tính chung cả ngày mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng.

Giá vàng và bạc tăng mạnh Tối 19 - 2: Xu hướng thị trường 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng đi lên khi được một số cửa hàng giao dịch quanh 165,6 triệu đồng/lượng mua vào, 168,1 triệu đồng/lượng bán ra – tăng thêm khoảng 800.000 đồng so với buổi sáng và tăng tổng cộng khoảng 2,2 triệu đồng so với hôm qua.

Do đang nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty lớn như SJC, PNJ, DOJI ngừng giao dịch nên giá vàng miếng SJC có sự biến động và cách biệt đáng kể giữa các tiệm vàng.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ bán ra khoảng 181 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý bán ra 179 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp từ 2-3 triệu đồng.

Trong khi đó, một số công ty bạc vẫn giao dịch xuyên Tết. Công ty bạc Ancarat thông báo giá bạc miếng mua vào 2,94 triệu đồng/lượng, bán ra 3,03 triệu đồng/lượng - tăng gần 200.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng và bạc tăng mạnh Tối 19 - 2: Xu hướng thị trường 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc cũng tăng mạnh vào cuối ngày


Tin liên quan

Sáng mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19-2: Đảo chiều đi lên

(NLĐO) – Sau một phiên giảm hơn 120 USD, giá vàng hôm nay, 19-2, đã đảo chiều đi lên khi nhà đầu tư tăng sức mua

Sáng mùng 2 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Các công ty vàng lớn nghỉ Tết, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tiếp trên thị trường tự do theo giá thế giới

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới vàng miếng SJC giá vàng giá bạc giá bạc dịp Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo