Sáng mùng 3 Tết, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 19-2 (mùng 3 Tết), giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng thông báo mua vào 177 triệu đồng/lượng, bán ra 180 triệu đồng/lượng – tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 tăng mạnh hơn khi được một số cửa hàng giao dịch quanh 164,8 triệu đồng/lượng mua vào, 167,3 triệu đồng/lượng bán ra – tăng khoảng 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Thị trường vàng trong nước đang nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI nghỉ giao dịch nên giá vàng miếng SJC có sự cách biệt đáng kể giữa các tiệm vàng.

Trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng miếng SJC cũng có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp, như công ty SJC, PNJ bán ra vàng miếng 181 triệu đồng; Tập đoàn Phú Quý bán ra 179 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp từ 2-3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Với giá vàng nhẫn trơn, trước kỳ nghỉ Tết, giá vàng nhẫn trơn tại các công ty vàng lớn bán ra khoảng 180,5 triệu đồng/lượng – cao hơn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng so với tại các cửa hàng vàng nhỏ.

Giá vàng trong nước biến động với biên độ hẹp hơn, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.973 USD/ounce, tăng tiếp so với đầu phiên sáng. So với hôm qua, giá vàng tăng gần 100 USD/ounce.

Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động rất mạnh trong những ngày qua, tăng giảm mỗi ngày cả trăm USD/ounce. Các thị trường vàng vật chất lớn nhất thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc cũng đang chứng kiến nhu cầu vật chất mạnh mẽ, giúp giá vàng khó giảm sâu về dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce. Mốc 5.000 USD/ounce được xem là vùng quan trọng - nếu vượt qua được mốc này giá vàng có thể tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 156,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23,3 triệu đồng/lượng.



