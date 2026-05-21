Sáng 21-5, lộ diện nơi trúng 1 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

Sáng 21-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang trúng 1 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 20-5, giải độc đắc (dãy số 325697) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Đồng Nai là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Vô Tiếp ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải an ủi của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Sóc Trăng là đại lý vé số Trường Thịnh (tỉnh Cà Mau) và đại lý vé số Phú Vinh (tỉnh Vĩnh Long). Đại lý Phú Vĩnh cũng là nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 16 vé số Sóc Trăng.

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh, ĐLVS Trường Thịnh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai, giải an ủi của vé số Cần Thơ được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bến Đá ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 21-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.