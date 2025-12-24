HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 24-12, giá vàng miếng SJC đi lên theo thế giới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt đi lên khi giá thế giới vượt 4.500 USD/ounce.

Sáng 24-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

Giá vàng tăng gần 1 triệu đồng/lượng

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trang sức các loại cũng ghi nhận mức tăng tương tự, khi được giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào, 156,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước đã tăng 2 tuần liên tiếp, theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ sáng đang được giao dịch ở mức 4.522 USD/ounce, tăng gần 50 USD mỗi ounce so với đầu ngày.

Tính trong vòng 2 ngày qua, mỗi ounce vàng tăng giá tới gần 200 USD/ounce (tương đương 6,4 triệu đồng).

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 160 triệu đồng / lượng ngày 24 - 12 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới

Vì sao giá vàng tăng vọt?

Việc chỉ số USD Index (DXY) lao dốc đã thúc đẩy giá vàng đi lên. Chỉ số DXY rớt khỏi mốc 98 điểm, lùi sâu về 97,8 điểm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 tới nay.

Theo giới phân tích, giá vàng đi lên ngoài nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, còn xuất hiện một yếu tố khác là đà lao dốc của tiền số.

Ông Charlie Morris, Giám đốc đầu tư kiêm người sáng lập ByteTree, cho rằng Bitcoin, trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực công nghệ có thể sẽ giảm tốc vào năm 2026. Sự suy yếu của tiền điện tử có thể làm tăng thêm sức mạnh cho vàng, bạc trong năm sau.

Một số chuyên gia khác cho rằng làn sóng tăng cường dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, nhiều stablecoin, dẫn đầu là Tether, cũng đang đẩy mạnh mua vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 160 triệu đồng / lượng ngày 24 - 12 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới tăng vọt


giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng trong nước giá vàng miếng SJC giá vàng doji
