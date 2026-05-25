Sáng 25-5, lộ diện nơi trúng 1 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

Sáng 25-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp trúng 1 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài là Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phương Nghi

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 24-5, giải độc đắc (dãy số 957166) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Kiên Giang là đại lý vé số Phương Nghi ở phường Tân Phú, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phát Lộc ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải an ủi của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số A Tèo ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS A Tèo

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Như Ý

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt và vé số Kiên Giang, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Như Ý ở phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 25-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 25-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.