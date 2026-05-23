Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kết quả xổ số

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Chủ nhân may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam là một khách hàng trẻ tuổi ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Chiều 23-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ về thông tin nam khách hàng trẻ tuổi may mắn trúng độc đắc 16 tỉ đồng của một đài mở thưởng trước đó.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 1.
Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Chị Thùy Dương chia sẻ 8 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc. Chủ nhân may mắn là một chàng trai trẻ. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 22-5, giải độc đắc (dãy số 576339) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng ngay trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số An Ân ở phường Dĩ An, TPHCM.

Đến chiều 23-5, một nam khách hàng trẻ tuổi đã liên hệ với đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dâu Một, TPHCM để đổi thưởng 8 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc.

"Em trai 2k (thế hệ sinh từ năm 2000 - PV) không dùng tài khoản, tối đi uống sữa ở Ngã Sáu, trong túi còn đúng 80.000 đồng. Thấy chú bán vé số đứng khuya tội quá nên em trai mua ủng hộ hết 8 tờ. Ai ngờ, chiều nay dò số thì trúng 16 tỉ đồng. Chúc mừng em trai nhé!" – chị Thùy Dương, chủ đại lý vé số Thùy Dương, chia sẻ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 750681) và giải an ủi của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 3.
Đi uống trà sữa, “em trai 2k” trúng độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam - Ảnh 4.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Nơi đổi thưởng là khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 15 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc gây bất ngờ khi cùng trúng ở TPHCM

Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc gây bất ngờ khi cùng trúng ở TPHCM

(NLĐO) – Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 22-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

Hai giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam cùng trúng tại TPHCM

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 22-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện người trúng vào chiều 21-5

(NLĐO) – Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 21-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

xổ số kết quả xổ số TPHCM xổ số miền nam tỉnh cà mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo