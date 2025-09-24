Sáng 24-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 24-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước hạ nhiệt theo đà đi xuống của giá thế giới.

Sáng 24-9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,8 triệu đồng/lượng và 134,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. 

Giá vàng bất ngờ giảm trở lại sau khi tăng nhiều ngày liên tiếp. 

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch ổn định quanh 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn chững lại sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Như vậy, sau nhiều ngày đi lên liên tục, giá vàng trong nước đã giảm nhiệt và chững lại đà tăng. Đà biến động của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn do ảnh hưởng từ giá thế giới. 

Trên thị trường quốc tế, sáng nay, giá vàng được giao dịch ở mức 3.755 USD/ounce, mất khoảng 30 USD so với mức cao nhất trong ngày 23-9 là 3.785 USD/ounce. Đây cũng là mức đỉnh lịch sử của kim loại quý này. 

Sáng 24-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC chững lại vào sáng nay

Áp lực chốt lời trên thị trường quốc tế khiến giá vàng hạ nhiệt trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn đang trong xu hướng tăng khi đồng USD duy trì ở mức thấp. Hiện chỉ số USD (DXY) ổn định quanh 97,3 điểm – mức thấp kéo dài nhiều tuần qua.

Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và được dự báo sẽ tiếp tục các đợt cắt giảm trong thời gian tới, cùng với nhu cầu mua vàng của nhiều ngân hàng trung ương, tiếp tục hỗ trợ giá vàng giữ xu hướng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá Vietcombank vào khoảng 119,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh 20 triệu đồng/lượng trước đó.

Trong nước: Chờ hướng dẫn từ nghị định mới

Ở thị trường trong nước, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đang theo dõi sát thông tư hướng dẫn sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng được ban hành. 

Một điểm đáng chú ý trong nghị định là cơ chế xóa độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cùng tham gia sản xuất vàng miếng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo cạnh tranh và giảm tình trạng chênh lệch lớn giữa vàng trong nước và thế giới.

Ngoài ra, nghị định mới cũng quy định các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng mỗi ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Nhiều cửa hàng vàng cho biết đang chờ hướng dẫn chi tiết để triển khai quy định này.

Sáng 24-9, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm trở lại- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC chững lại sau nhiều ngày đi lên


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 24-9: Tiếp nối đà tăng

Giá vàng hôm nay, 24-9: Tiếp nối đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 24-9, duy trì xu hướng tăng mạnh khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán quốc tế, trái phiếu Mỹ kém hấp dẫn

Chiều 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử mới thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối ngày 23-9

Sáng 23-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cùng đi lên theo đà tăng mạnh mẽ của giá thế giới.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng doji giá vàng sjc giá vàng hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo