Sáng 26-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

Sáng 26-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, nếu so với sáng hôm qua, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty giao dịch quanh mức 170,3 triệu đồng/lượng mua vào và 173,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Mi Hồng được giao dịch ở mức cao hơn - mua vào 170,5 triệu đồng/lượng, bán ra 173,5 triệu đồng/lượng - bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước biến động mạnh những ngày qua

Những ngày qua, giá vàng trong nước liên tục biến động, chỉ trong vài ngày, biên độ dao động lên tới cả chục triệu đồng. Mức giá cao nhất của vàng trong nước lên tới 176,1 triệu đồng ngày 20-3, trong khi mức thấp nhất chỉ còn 162 triệu đồng ngày 23-3.

Giá vàng trong nước biến động do ảnh hưởng bởi giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, tới sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.531 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới biến động cả trăm USD/ounce.

Giá vàng duy trì ở mức cao trên vùng 4.500 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô được giao dịch quanh 91,3 USD/thùng và chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng dưới 100 điểm - ở mức 99,6 điểm.

Theo giới phân tích, các diễn biến từ động thái của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), dữ liệu lạm phát sắp tới cũng như tình hình chiến sự ở Trung Đông sẽ tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng.



