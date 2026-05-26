Sáng 26-5, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam

Sáng 26-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Cà Mau và An Giang trúng 3 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Lý Sang

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 24-5, giải độc đắc (dãy số 846479) được xác định "ở lại" TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé TPHCM là đại lý vé số Lý Sang ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lý Sang và đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 017030) của vé số Đồng Tháp được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hổ

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Nga – Đượm ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang..

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 861359) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau "ở lại" tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Ngọc Vẹn

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cà Mau là một đại lý vé số Ngọc Vẹn ở Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam ngày 26-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu. Ảnh: ĐLVS Thanh

