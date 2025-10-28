HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 28-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm rất mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay giảm thêm 1,7 triệu đồng, theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Sáng 28-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giảm về 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,7 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng của PNJ, DOJI. 

Trong khi các doanh nghiệp khác như Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, chỉ còn 145 triệu đồng/lượng; chiều bán ra bằng với các công ty khác.

Nếu tính từ cuối tuần trước, giá vàng miếng đã giảm khoảng 2 triệu đồng. Còn những người mua vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng, nếu bán ra thời điểm này sẽ bị lỗ khoảng gần 9 triệu đồng mỗi lượng.

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nhanh hơn 2,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giảm rất mạnh của giá vàng nhẫn trong những ngày qua.

- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng đang lao dốc, khi các cửa hàng vàng nhỏ giao dịch quanh 158 triệu đồng/lượng mua vào – 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng, giá vàng miếng trên thị trường tự do mất tới 15 triệu đồng. 

Dù vậy, các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang niêm yết giá vàng miếng SJC cao hơn trong hệ thống công ty vàng lớn mức rất xa – gần 15 triệu đồng.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà đi xuống theo ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục rớt thẳng đứng xuống sát mốc 4.000 USD/ounce. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 4.003 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn mất gần cả trăm USD mỗi ounce so với phiên trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng. Đồng thời, theo giới phân tích, giá vàng cũng chịu áp lực bị bán tháo trong ngắn hạn sau chuỗi tăng suốt nhiều tháng qua, khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,4 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 28-10: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD

Giá vàng hôm nay, 28-10: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng

Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh

(NLĐO) – Chưa dừng đà giảm vào cuối ngày, giá vàng miếng SJC lùi sâu về sát 148 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đi xuống mạnh hơn.

Giá vàng biến động, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

(NLĐO) – Giá vàng tăng nóng rồi lao dốc không phanh, chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới vẫn rất lớn, điều gì đang tác động đến thị trường vàng?

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng doji
