Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Chưa dừng đà giảm vào cuối ngày, giá vàng miếng SJC lùi sâu về sát 148 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đi xuống mạnh hơn.

Cuối ngày 27-10, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm sâu về 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công ty PNJ, DOJI.

Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 147,9 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn các doanh nghiệp khác, quanh 146,9 triệu đồng/lượng.

So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm hơn 6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% bất ngờ giảm mạnnh hơn vào cuối ngày hôm nay. Hiện, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 145 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, mất tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng giảm tiếp vào cuối ngày

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ cũng giảm gần 2 triệu đồng so với buổi sáng, được giao dịch quanh mức mua vào 159,4 triệu đồng/lượng và bán ra 163,4 triệu đồng/lượng. Dù lao dốc khoảng 13-14 triệu đồng so với mốc đỉnh vài tuần trước, giá vàng miếng trên thị trường tự do vẫn cao khó tin.

Giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tiếp cùng nhịp đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, lúc 18 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch lùi sâu về 4.031 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 80 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng vẫn chưa ngừng đà giảm trong bối cảnh bị chốt lời mạnh mẽ sau những thông tin tích cực từ kết quả đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và các nước. Kim loại quý cũng đi xuống trong bối cảnh đồng USD duy trì ổn định trong 3 tháng qua, quanh mức 98,7 điểm.

Nếu tính từ mốc đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng hiện mất tới 380 USD (tương đương 12 triệu đồng).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng. Cách biệt giá vàng trong nước và thế giới lại giãn rộng lên mức rất cao, sau khi giá thế giới lao dốc trong khi đà giảm của giá vàng miếng chậm hơn.

Cuối ngày 27-10, giá vàng nhẫn giảm mạnh - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá vàng biến động, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

Giá vàng biến động, chuyên gia nêu dự báo mới nhất

(NLĐO) – Giá vàng tăng nóng rồi lao dốc không phanh, chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới vẫn rất lớn, điều gì đang tác động đến thị trường vàng?

Sáng 27-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp theo đà đi xuống của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay mở cửa tuần giao dịch mới tiếp đà giảm rất mạnh khi rớt hàng chục USD/ounce, bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo