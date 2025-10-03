HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 3-10, giá vàng miếng SJC giảm

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào sáng nay, rớt khỏi mốc 138 triệu đồng/lượng.

Sáng 3-10, các doanh nghiệp vàng bất ngờ điều chỉnh giá vàng trong nước giảm trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng mua vào 135,8 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tiếp tục duy trì ở mốc cao, quanh 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Diễn biến đáng chú ý khi một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC lên mốc cao mới, khi mua vào tới 142 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. Mức giá này đang cao hơn tại các công ty mới lên tới gần 6 triệu đồng.

Sáng 3-10, giá vàng miếng SJC giảm- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Giá vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ theo xu hướng hạ nhiệt của thị trường thế giới. Lúc 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá vàng quốc tế được giao dịch quanh mức 3.855 USD/ounce, giảm thêm khoảng 4 USD so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trước đó, kim loại quý đã có chuỗi tăng nóng, liên tục tiến sát ngưỡng 3.900 USD/ounce, khiến nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

TIN LIÊN QUAN

Theo giới phân tích, sau đợt tăng mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng vẫn được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn từ nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa và nhu cầu mua vàng dự trữ từ ngân hàng trung ương các quốc gia vẫn duy trì ở mức cao. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 122,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, một diễn biến đáng chú ý là Ngân hàng ACB đang tái khởi động hoạt động kinh doanh vàng miếng. Đơn vị này không chỉ thu mua lại vàng miếng thương hiệu Bông Lúa và vàng miếng mang thương hiệu ACB được sản xuất cách đây hàng chục năm, mà còn đang chuẩn bị hồ sơ để xin phép Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng với thương hiệu mới. Đây là bước đi được xem là đáng chú ý trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều thay đổi về khung pháp lý.

ACB cũng trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên công bố kế hoạch sản xuất vàng miếng theo thương hiệu mới, sau khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 10-10 tới. 

Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP, cho phép các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện được quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân đối với vàng miếng, đồng thời tạo thêm cạnh tranh trên thị trường vốn lâu nay chỉ tập trung chủ yếu vào vàng miếng SJC.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 3-10: Ồ ạt bán tháo

Giá vàng hôm nay, 3-10: Ồ ạt bán tháo

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng hôm nay, 3-10, đã đảo chiều giảm mạnh do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chốt lời.

Cuối ngày 2-10, giá vàng tăng nhanh

(NLĐO) - Giá vàng thế giới bật tăng mạnh nhanh vào cuối ngày, dù giá vàng miếng SJC ổn định.

Lộ diện ngân hàng đầu tiên tham gia sản xuất vàng miếng

(NLĐO) - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ACB đang rà soát và chuẩn bị nộp hồ sơ xin phép Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng với thương hiệu mới

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
