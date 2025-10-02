HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 2-10, giá vàng tăng nhanh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng thế giới bật tăng mạnh nhanh vào cuối ngày, dù giá vàng miếng SJC ổn định.

Cuối ngày 2-10, các công ty vàng lớn tiếp tục duy trì đà ổn định đối với giá vàng miếng SJC, quanh mức mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng ổn định trong 2 ngày qua, và đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng duy trì mốc cao quanh 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là diễn biến khá bất ngờ nếu so với đà tăng tiếp của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.881 USD/ounce, tăng hơn chục USD mỗi ounce so với buổi sáng. Kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp tục đi lên, hướng tới mốc 3.900 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh Cuối ngày 2 - 10: Diễn biến đáng chú ý Trên thị trường - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng mạnh vào cuối ngày, trong khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ổn định

Giá vàng lên cao nhất lịch sử trước những lo ngại của nhà đầu tư về các yếu tố bất định từ thị trường quốc tế, với diễn biến mới nhất là tác động của Chính phủ Mỹ đóng cửa. Dữ liệu mới nhất từ các báo cáo việc làm của khu vực tư nhân Mỹ cho thấy, số lượng việc làm mới trong tháng 9 bị cắt giảm khi các công ty ở nước này cắt giảm nhân sự.

Theo giới phân tích, dữ liệu việc làm yếu kém đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất. Lãi suất thấp, đồng USD hạ nhiệt sẽ thúc đẩy giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh Cuối ngày 2 - 10: Diễn biến đáng chú ý Trên thị trường - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, hướng tới mốc đỉnh lịch sử

Sáng 2-10, cửa hàng vàng nhỏ niêm yết giá vàng miếng SJC rất cao

Sáng 2-10, cửa hàng vàng nhỏ niêm yết giá vàng miếng SJC rất cao

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do trở lại mốc 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 2-10, tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm đạt mức cao lịch sử 3.890 USD/ounce

Cuối ngày 1-10, giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 138 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối năm, theo đà tăng rất mạnh của giá vàng thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
