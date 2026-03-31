Giá vàng hôm nay, 31-3: Tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Khoảng 5 giờ ngày 31-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao dộng ở mức 4.512 USD/ounce, tăng mạnh 93 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.419 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 36 USD, lên mức 4.652 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng xuất phát từ việc nhà đầu tư tăng cường mua vào giữa lúc chiến sự Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Giá trị trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm và giá dầu thô tăng cao đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng. Giá dầu thô giao dịch quanh mức 102 USD/thùng, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố then chốt, làm cho thị trường vàng nóng lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đăng tải thông tin cảnh báo Iran trên mạng xã hội. Theo đó, Washington sẽ tiến hành không kích các cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia này. Trong khi đó, khá nhiều binh sĩ Mỹ tập trung tại khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm cả nhóm tấn công đổ bộ.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng địa chính trị không giảm bớt, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên giao dịch sắp tới.