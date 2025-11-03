Tối 3-11, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Tối 3-11, giá vàng miếng SJC bất ngờ được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết tăng trở lại lên 147 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 149 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng gần cả triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng "quay xe" tăng trở lại thêm nửa triệu đồng lên 143,9 triệu đồng/lượng mua vào, 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước bật tăng vào cuối ngày hôm nay, dù giá vàng thế giới chỉ biến động trong biên độ hẹp. Trong khoảng 2 tuần qua, giá vàng liên tục tăng giảm cả triệu đồng mỗi ngày.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Cùng thời điểm này, giá vàng quốc tế giao dịch quanh 4.003 USD/ounce, tăng chưa tới 10 USD mỗi ounce so với buổi sáng. Giá vàng liên tục biến động quanh vùng 4.000 USD/ounce những ngày qua, sau khi bị bán tháo từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce. Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá vàng chưa thể tăng trở lại.

Với giá vàng trong nước, diễn biến đáng chú ý của ngày hôm nay, là giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do liên tục đi xuống. Cuối ngày, một số cửa hàng báo giá vàng miếng SJC mua vào 151 triệu đồng/lượng, bán ra 154 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng, giá vàng SJC tự do đã mất tới 23 triệu đồng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng/lượng.



