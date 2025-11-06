HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 6-11, vàng miếng và USD ngân hàng cùng tăng giá

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tăng sát 148 triệu đồng/lượng trong khi giá USD ngân hàng tăng 4 ngày liên tiếp.

Sáng 6-11, các công ty vàng SJC, PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC 145,8 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vàng miếng SJC chỉ 144,5 triệu đồng – chiều bán ra là 147,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán lên tới 3 triệu đồng. 

Trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vàng miếng SJC lên cao hơn các đơn vị khác, tại mức 146,3 triệu đồng/lượng, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng nhịp phục hồi, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch 142,7 triệu đồng/lượng mua vào, 145,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Dù phục hồi, giá vàng miếng SJC đang thấp hơn mốc đỉnh lịch sử khoảng 6,8 triệu đồng/lượng.

Sáng 6-11, giá vàng miếng, USD ngân hàng cùng tăng tiếp - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng biến động mạnh. Lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.981 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 8 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tăng trên 40 USD/ounce trong 24 giờ qua. 

Giá vàng đi lên bất chấp đồng USD duy trì ở mức cao. Hiện, chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch trên mốc 100 điểm, mốc cao nhất trong 6 tháng qua. Vàng đang trở lại thành kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, gây lo ngại tới tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Với thị trường vàng trong nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86 ngày 4-11 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025. Trong đó, yêu cầu hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 125,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp đi lên với giá vàng, giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay cũng tăng tiếp. Hiện, giá USD được các ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank giao dịch quanh 26.135 đồng/USD mua vào, 26.355 đồng/USD bán ra, tăng 4 đồng mỗi USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng đã tăng ngày thứ 4 liên tiếp nhưng với tốc độ chậm.

Sáng 6-11, giá vàng miếng, USD ngân hàng cùng tăng tiếp - Ảnh 2.


