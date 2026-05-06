Kinh tế

Sáng 6-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, bật tăng từ mốc thấp nhất 3 tháng qua.

Sáng 6-5, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận đợt phục hồi mạnh mẽ. Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng và bán ra 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng vọt lên mức 164,3 triệu đồng/lượng mua vào và 167,3 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận mức tăng tới 3 triệu đồng/lượng. 

Với diễn biến này, giá vàng đã ngắt chuỗi ngày giảm liên tiếp và chính thức rời khỏi vùng giá thấp nhất trong khoảng 3 tháng qua.

Trên thị trường quốc tế, tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng được giao dịch ở mức 4.630 USD/ounce, tăng thêm tới 80 USD/ounce chỉ so với đầu phiên sáng. 

Chỉ trong một ngày, kim loại quý này đã phục hồi gần 100 USD/ounce. Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết rơi vào khoảng 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh ngày 6 - 5 , phục hồi sau thời gian giảm liên tiếp - Ảnh 2.

Giá vàng tăng nhanh trở lại

Theo nhận định của giới phân tích, yếu tố chính tác động đến diễn biến của thị trường vàng những ngày qua là căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran và tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz. Sự bất ổn kéo dài tại khu vực này từng đẩy giá năng lượng lên cao, qua đó tác động mạnh mẽ đến tâm lý trú ẩn an toàn của giới đầu tư.

Mặc dù vậy, trong diễn biến mới nhất sáng nay, giá dầu thô Brent đã "quay xe" giảm khỏi mốc 110 USD/thùng, xuống chỉ còn khoảng 108,1 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,67% so với phiên trước.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng ghi nhận những tác động từ hoạt động mua bán của các quốc gia. Số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các ngân hàng trung ương đã bán ròng 30 tấn vàng trong tháng 3, với lượng bán ra chủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ (60 tấn) và Nga (16 tấn). 

Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng từ nhiều ngân hàng trung ương khác vẫn duy trì ở mức mạnh mẽ sau khi thị trường ghi nhận đợt sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử vào cuối tháng 1-2026, thời điểm giá vàng lao dốc từ mốc đỉnh thời đại trên 5.600 USD/ounce để lùi về giao dịch quanh vùng 4.600 USD/ounce như hiện tại.

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu

(NLĐO) – Sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại trong sáng ngày 6-5.

Tối 5-5, giá vàng tăng nhanh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp nhất trong 3 tháng qua nhưng vẫn cao hơn giá thế giới trên 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lao dốc, xuống thấp nhất trong 3 tháng qua

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 5-5, giảm mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

    Thông báo