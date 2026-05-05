Tối 5-5, giá vàng tăng nhanh

Tối 5-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.570 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 50 USD/ounce so với buổi sáng.

Giá vàng phục hồi trở lại sau phiên lao dốc rất mạnh hơn 100 USD/ounce. Đáng nói, giá vàng đi lên bất chấp đồng USD cũng tăng tiếp - vượt 98,4 điểm - tăng cao nhất trong gần 1 tuần qua.

Ngược với giá vàng, USD, giá dầu thô đang rớt mạnh vào tối nay (theo giờ Việt Nam) khi được giao dịch ở mức 111,7 USD/ounce, thấp hơn khoảng 2,43% so với phiên trước.

Giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh trong những ngày qua, dao động từ vùng 4.500 – 4.600 USD/ounce và đang thấp hơn nhiều so với mức đỉnh lịch sử trên 5.600 USD/ounce lập hồi tháng 1.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vàng vẫn duy trì nền tảng vững chắc bất chấp cú sốc dầu mỏ xảy ra gần đây. Bởi theo báo cáo triển vọng tháng 4-2026 của Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử sau khi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu Brent đã tăng vọt từ 72 USD lên mức cao nhất là 118 USD/thùng trong tháng 3, với dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% trong năm 2026. Điều này dẫn tới nỗi lo lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá vàng thế giới phục hồi nhanh vào cuối ngày

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhu cầu vàng vẫn tăng mạnh trong đó nhu cầu đầu tư chiếm ưu thế. Sự tăng vọt về nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn.

Với giá vàng trong nước, tính tới cuối ngày, các doanh nghiệp vàng giao dịch vàng miếng SJC mua vào 162 triệu đồng/lượng, bán ra 165 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 161,5 triệu đồng/lượng mua vào, 164,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng ổn định vào cuối ngày - sau khi mất khoảng 1,3 triệu đồng trong buổi sáng.

Dù giá vàng trong nước đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua, nhưng vẫn cao hơn giá thế giới trên 19 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145,2 triệu đồng/lượng.

Về chính sách quản lý vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong bối cảnh thị trường vàng thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, cơ quan này đang tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về việc thành lập Sàn/Sở giao dịch vàng cũng như việc cấp phép nhập khẩu vàng để bảo đảm mục tiêu quản lý.