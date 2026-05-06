Kinh tế

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại trong sáng ngày 6-5.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Sự phục hồi diễn ra khi giá dầu thô neo ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến lãi suất trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư.

Khoảng 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.550 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD so với mức chạm đáy trong đêm trước (4.530 USD/ounce) .

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường vàng là quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Ngân hàng này đã nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 4,35%. Động thái này phản ánh lo ngại ngày càng lớn về áp lực lạm phát khi giá năng lượng tăng cao và nguồn cung toàn cầu gặp khó khăn.

Tâm điểm chú ý toàn cầu vẫn hướng về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ-Iran và tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz. Sự bất ổn kéo dài tại khu vực này đã đẩy giá năng lượng lên cao, tác động mạnh đến giá vàng.

Giới phân tích nhận định rủi ro địa chính trị thường hỗ trợ giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cú sốc từ giá dầu giao tháng 6 ở mức cao 103,9 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó thúc đẩy kỳ vọng lãi suất cao hơn và sẽ tạo áp lực lên giá vàng trong tương lai.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lao dốc, xuống thấp nhất trong 3 tháng qua

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lao dốc, xuống thấp nhất trong 3 tháng qua

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 5-5, giảm mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 5-5: Sụt giảm rất mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 5-5, lao dốc rất sâu chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố: Đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng vọt

Tối 4-5, giá vàng miếng SJC bất ngờ đi lên, ngược dòng giá thế giới

(NLĐO) – Giá vàng thế giới rớt hàng chục USD/ounce, hướng về vùng 4.500 USD/ounce trong khi giá vàng trong nước lại tăng.

