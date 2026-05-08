Kinh tế

Sáng 8-5, giá vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới tới 17 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp có cùng giá bán 167,5 triệu đồng/lượng

Sáng 8-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, gần như không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng được giao dịch tương đương với giá vàng miếng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa các doanh nghiệp thời gian gần đây không còn quá lớn, dù thị trường thế giới biến động mạnh.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng báo giá khoảng 164 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn không đáng kể so với mức niêm yết tại các doanh nghiệp lớn.

Sau nhịp phục hồi mạnh những ngày qua, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, kim loại quý vẫn chưa thể quay lại mốc 170 triệu đồng/lượng như giai đoạn trước.

Giá vàng hôm nay 8 - 5: Vàng SJC giảm giá thấp nhất 2 tuần qua - Ảnh 2.

Giá vàng tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng trong 3 ngày qua

Diễn biến của thị trường trong nước tiếp tục đi theo xu hướng quốc tế. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch quanh mức 4.722 USD/ounce, tăng hơn 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tiếp tục duy trì xu hướng đi lên.

Giá vàng quốc tế vẫn trụ vững trên vùng 4.700 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD đồng loạt phục hồi. Giá dầu Brent sáng nay lên khoảng 101 USD/thùng, tăng hơn 1% so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch quanh 98,2 điểm.

Theo giới phân tích, giá vàng hiện chịu tác động đáng kể từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Thị trường đang kỳ vọng khả năng xuất hiện một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan việc mở lại eo biển Hormuz.

Nếu kịch bản này diễn ra, giá dầu thô có thể tiếp tục hạ nhiệt, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ thị trường vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước đến 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 8-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng hôm nay đã đảo chiều giảm sâu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Tối 7-5, giá vàng miếng SJC rút ngắn cách biệt bất ngờ với giá thế giới

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng sốc trong khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên chậm hơn giúp cách biệt.

Sáng 7-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp 1,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp khi giá thế giới vượt 4.700 USD/ounce, vàng miếng SJC bán ra tiến sát 168 triệu đồng/lượng.

