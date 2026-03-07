Sáng 7-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Sáng 7-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 182 triệu đồng/lượng, bán ra 185 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi lên khi được giao dịch quanh mức 181,7 triệu đồng/lượng mua vào, 184,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 5.174 USD/ounce, cao nhất trong 3 ngày qua.

Giá vàng tăng tiếp vào sáng nay

Đà tăng của giá vàng quốc tế được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Tới sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ở mức 90,9 USD/thùng, tăng tới 12,2% chỉ trong 1 đêm và đạt mức cao nhất trong hai năm qua, củng cố lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài.

Từ đây, xuất hiện sự thay đổi kỳ vọng lãi suất nhanh chóng khi tại Mỹ, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đây là một trong những yếu tố khiến giá vàng bật mạnh.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 21 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng chậm hơn đà đi lên của giá vàng trong nước khiến chênh lệch giãn rộng.

