"Chặn đứng" nam sinh viên đang bị điều khiển di chuyển qua Campuchia

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online.

Lực lượng phối hợp kịp thời giải cứu anh L.

2 ngày trước đó, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin trình báo của bà Đ. Th. T. (50 tuổi, ngụ phường Long Bình) về việc con trai chị là N. S. L. (18 tuổi, sinh viên một trường Đại học ở TP HCM) bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng.

Vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM, Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và giải cứu thành công cháu L. khi đang di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Bước đầu xác định, trưa 16-9, L. được một đối tượng lạ giọng nữ gọi điện tự xưng là shipper giao hàng, yêu cầu được kết bạn qua mạng xã hội zalo để liên lạc.

Một lúc sau, có một tài khoản zalo gọi điện tự xưng là cán bộ công an đã bắt đối tượng shipper và qua làm việc xác định L. có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy và rửa tiền, yêu cầu hợp tác, giữ bí mật không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh.

Làm việc với anh L. và gia đình

Theo yêu cầu của các đối tượng, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng zoom.

Từ đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc của các đối tượng giả danh công an, cảnh lấy lời khai, thậm chí đưa tin nhắn cho L. xem để tin tưởng đang làm việc với công an.

Các đối tượng buộc L. phải cung cấp tài khoản facebook, zalo rồi chúng gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người không sẽ đưa qua biên giới thì bị chị T. (là mẹ của nạn nhân) phát hiện nên đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Khi biết được lực lượng công an đã vào cuộc, các đối tượng yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua Campuchia làm việc.

Khi L. đang di chuyển thì được các lực lượng phối hợp giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.

Bà T. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn các anh công an đã hành động kịp thời, chuyên nghiệp và tận tâm. Nếu không có các anh, có lẽ con tôi đã gặp nguy hiểm. Cả gia đình tôi một lần nữa cảm ơn lực lượng công an". Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, đây là thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian gần đây. Đối tượng chúng nhắm đến thường là học sinh, sinh viên, những người yếu tâm lý, kém kỹ năng sống. Khi thực hiện hành vi, chúng đã chuẩn bị lên kịch bản rõ ràng để thao túng tâm lý nạn nhân, khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng. Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan nhà nước. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần bình tĩnh, ngắt máy ngay và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.



