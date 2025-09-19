"Chặn đứng" nam sinh viên đang bị điều khiển di chuyển qua Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Chặn đứng" nam sinh viên đang bị điều khiển di chuyển qua Campuchia

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Bị đe dọa và đòi tiền chuộc 200 triệu đồng, nam sinh viên đang di chuyển qua Campuchia thì được công an "giải cứu"

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một vụ bắt cóc online.

"Chặn đứng" nam sinh viên đang bị điều khiển di chuyển qua Campuchia- Ảnh 1.

Lực lượng phối hợp kịp thời giải cứu anh L.

2 ngày trước đó, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin trình báo của bà Đ. Th. T. (50 tuổi, ngụ phường Long Bình) về việc con trai chị là N. S. L. (18 tuổi, sinh viên một trường Đại học ở TP HCM) bị nhóm đối tượng khống chế bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng.

Vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM, Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và giải cứu thành công cháu L. khi đang di chuyển bằng taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Bước đầu xác định, trưa 16-9, L. được một đối tượng lạ giọng nữ gọi điện tự xưng là shipper giao hàng, yêu cầu được kết bạn qua mạng xã hội zalo để liên lạc.

Một lúc sau, có một tài khoản zalo gọi điện tự xưng là cán bộ công an đã bắt đối tượng shipper và qua làm việc xác định L. có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy và rửa tiền, yêu cầu hợp tác, giữ bí mật không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh.

"Chặn đứng" nam sinh viên đang bị điều khiển di chuyển qua Campuchia- Ảnh 3.

Làm việc với anh L. và gia đình

Theo yêu cầu của các đối tượng, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng zoom.

Từ đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc của các đối tượng giả danh công an, cảnh lấy lời khai, thậm chí đưa tin nhắn cho L. xem để tin tưởng đang làm việc với công an.

Các đối tượng buộc L. phải cung cấp tài khoản facebook, zalo rồi chúng gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người không sẽ đưa qua biên giới thì bị chị T. (là mẹ của nạn nhân) phát hiện nên đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Khi biết được lực lượng công an đã vào cuộc, các đối tượng yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua Campuchia làm việc.

Khi L. đang di chuyển thì được các lực lượng phối hợp giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.

Bà T. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Tây Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn các anh công an đã hành động kịp thời, chuyên nghiệp và tận tâm. Nếu không có các anh, có lẽ con tôi đã gặp nguy hiểm. Cả gia đình tôi một lần nữa cảm ơn lực lượng công an".

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, đây là thủ đoạn mới, tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian gần đây. Đối tượng chúng nhắm đến thường là học sinh, sinh viên, những người yếu tâm lý, kém kỹ năng sống. Khi thực hiện hành vi, chúng đã chuẩn bị lên kịch bản rõ ràng để thao túng tâm lý nạn nhân, khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện theo yêu cầu của bọn chúng.

Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là Công an, Viện kiểm sát hoặc cơ quan nhà nước. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần bình tĩnh, ngắt máy ngay và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.


Tin liên quan

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng

(NLĐO) – Nam sinh viên bị các đối tượng Campuchia lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt cóc online và tống tiền 450 triệu đồng

Giải cứu thành công nam thanh niên bị "bắt cóc online", tống tiền 200 triệu đồng

(NLĐO) – Nam thanh niên ở Đà Nẵng tự nhốt mình trong phòng, yêu cầu người nhà chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng rồi mới dám về.

Một sinh viên bị "bắt cóc online", nhóm lừa đảo đòi tiền chuộc 300 triệu đồng

(NLĐO) - Nam sinh viên tại Cần Thơ bị "bắt cóc online", khi công an tìm gặp thì nạn nhân đang ở trong khách sạn với tâm lý hoảng sợ.

công an tỉnh đồng nai phòng cảnh sát hình sự bắt cóc online Campuchia trật tự xã hội ngăn chặn kịp thời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo