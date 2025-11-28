HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Sang Hàn Quốc làm nông, lao động Việt thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Nhiều lao động tại Việt Nam sang Hàn Quốc làm nông nghiệp có thể tích luỹ hơn 300 triệu đồng sau khi làm việc từ 5-8 tháng.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa có báo cáo tổng quan về hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức thỏa thuận hợp tác giữa địa phương của 2 nước.

Tính đến tháng 9, có 16 tỉnh, thành đã ký kết với Hàn Quốc đưa lao động sang làm việc thời vụ, chủ yếu làm nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch nông sản) và một số ít lĩnh vực ngư nghiệp, thủy sản.

Sang Hàn Quốc làm nông, lao động Việt thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ

Tổng số lượt lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc theo chương trình này là 10.037 người. Nhu cầu tham gia chương trình rất lớn, thường cao hơn nhiều lần so với số lượng tuyển dụng

Thu nhập bình quân của người lao động tại Hàn Quốc với công việc trên từ 30-47 triệu đồng/tháng, chưa tính làm thêm giờ. Ước tính sau khi làm việc từ 5-8 tháng, mỗi lao động thời vụ tích lũy được từ 150-320 triệu đồng.

Một số địa phương có lượng kiều hối gửi về từ chương trình trên khá cao như: Cà Mau (từ 6-6,5 tỉ đồng/tháng), riêng Lai Châu (trên 48 tỉ đồng) và Hưng Yên (hàng trăm tỉ đồng) từ năm 2018 đến tháng 6-2025.

Ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, thông tin từ năm 2022-2025, thành phố đã đưa 846 lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với thu nhập bình quân khoảng 36 – 40 triệu đồng/tháng.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ nhận định đây là một chương trình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt giúp nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nhà cửa, khởi nghiệp, tăng nguồn nhân lực có kinh nghiệm quốc tế…

thời vụ Hàn Quốc Cần Thơ
